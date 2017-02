Barcelona in beroep tegen nieuwe schorsing Suarez

Barcelona ging in beroep tegen de eis van een duel schorsing, waardoor Suarez de bekerfinale zou moeten missen. De tuchtcommissie legde de aanvaller daarop zelfs een schorsing van twee wedstrijden op. Barcelona gaat opnieuw in beroep.

Suarez (30) kreeg het extra duel schorsing omdat hij na zijn rode kaart vanuit de spelerstunnel naar de wedstrijd bleef kijken. Hij had even daarvoor in korte tijd twee keer geel gehad. Zijn tweede gele kaart kreeg hij omdat hij Atletico-middenvelder Koke bij een luchtduel licht met zijn arm raakte.

Eerder had de oud-speler van FC Groningen en Ajax in Camp Nou de score geopend. Na de 1-2 zege in de heenwedstrijd was het 1-1 gelijkspel voor Barcelona, met Jasper Cillessen onder de lat, voldoende voor een plek in de finale.

Direct na de wedstrijd van dinsdag liet Suarez tegen Spaanse media al weten het absoluut niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter Jesus Gil Manzano om hem uit het veld te sturen.

"Ik lach om mijn tweede gele kaart. Het was niet eens een overtreding, ik deed helemaal niets", zei hij. "Dit valt niet uit te leggen, ook de scheidsrechter lukte dat niet, zoals altijd. Maar we zijn hier inmiddels wel aan gewend."

Busquets

De tuchtcommissie schrapte wel de gele kaart die Sergio Busquets kreeg omdat hij de bal had weggetrapt. Op het moment dat hij dat deed, lagen er twee ballen op het veld, zo luidde het verweer van Barcelona. Voor Busquets had zijn gele kaart geen gevolgen gehad voor zijn deelname aan de bekerfinale.

Sergi Roberto moet wel toekijken in de finale tegen Alavés. De verdediger werd net als Suárez tegen Atlético Madrid met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

De finale van de Copa del Rey is op zaterdag 27 mei. Barcelona neemt het daarin op tegen Deportivo Alaves, dat Celta de Vigo in de halve finales over twee wedstrijden uitschakelde.