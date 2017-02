Herstelde Huntelaar wil snel weer van waarde zijn voor Schalke 04

Huntelaar viel in de bekerwedstrijd tegen Sandhausen (1-4) kort voor tijd in. "Na de lange afwezigheid en het harde werk tijdens mijn revalidatie, was het mooi om weer op het veld te staan", zegt Huntelaar donderdag tegen Reviersport.

"Ik heb een week geleden de groepstraining hervat", vertelt de spits. "Maar een wedstrijd is altijd wat anders dan een training. Ik hoop snel weer waardevol voor Schalke."

Het revalideren kostte de 76-voudig international veel moeite. "Als je 33 bent, is het natuurlijk anders om geblesseerd te zijn dan op je achttiende", aldus Huntelaar. "Maar als je geblesseerd bent, wil je altijd zo snel mogelijk weer terugkeren. In eerste instantie dacht ik dat de blessure niet zo ernstig was."

Kwartfinale

Na de riante zege op Tweede Bundesliga-club Sandhausen staat Schalke in de kwartfinale van de DFB Pokal. Daarin speelt de ploeg uit Gelsenkirchen eind deze maand uit tegen Bayern M√ľnchen.

"We bekijken het gewoon wedstrijd per wedstrijd", zegt Huntelaar. "De finale in Berlijn is natuurlijk iets bijzonders. Enkele spelers van ons weten hoe mooi het is om daar bij te zijn. Het is onze droom."

In de Bundesliga is Schalke dit seizoen een grijze middenmoter. De ploeg staat na negentien duels op de twaalfde plaats. Zaterdag speelt Schalke om 18.30 uur thuis tegen Hertha BSC.

