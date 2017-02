Oranje stijgt naar de 21e plek op de FIFA-ranking

Voetbal Rotterdamse raad kritisch over Feyenoord City De verwezenlijking van de plannen voor de bouw van Feyenoord City is nog lang niet zeker. Een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad heeft nog veel vragen en twijfels over de bouw van een nieuw stadion voor de eredivisionist, in combinatie met een grootschalige stedelijke vernieuwing in de buurt van de Kuip.