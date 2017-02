Van Geel hoopt dat Vormer Gouden Schoen wint in België

Vormer (28) is samen met zijn ploeggenoot José Izquierdo en Lukasz Teodorczyk van Anderlecht genomineerd voor de Gouden Schoen, die woensdagavond tijdens een gala wordt uitgereikt.

"Ik vind het fantastisch voor Ruud dat hij genomineerd is", zegt Van Geel, die als een rode draad door de carrière van Vormer loopt. Bij AZ, Roda JC en Feyenoord werkten de twee samen.

"Ik volg Ruud zo goed als ik kan vanuit Rotterdam en ken hem al heel erg lang. In mijn tijd bij AZ zat Ruud in het elftal onder-15 jaar, waar hij als klein middenveldertje speelde. Hij was aanvoerder en enorm driftig en gepassioneerd."

Bij Roda JC groeide Vormer uit tot een controlerende middenvelder en verdiende hij een transfer naar Feyenoord. Tijdens zijn twee seizoenen in Rotterdam wist hij geen vaste basisplaats te bemachtigen.

"Bij een grote club als Feyenoord is veel concurrentie", verklaart Van Geel. "Op zijn positie hadden wij met Jordy Clasie een international. Twee jaar lang is Ruud die concurrentie aangegaan. Hij is op en top prof. Alles staat bij hem in het teken van het voetbal. Hij kan zichzelf niets verwijten, maar de echte doorbraak als onomstoten basisspeler is er niet gekomen."

Oranje

Vormer verruilde Feyenoord ruim twee jaar geleden voor Club Brugge. "Daar is hij absoluut veranderd", aldus Van Geel. "Hij speelt meer als box-to-box-middenvelder en is veel allrounder geworden. Bij Feyenoord zagen we een type-Pirlo in hem, maar dan op een ander niveau."

De ontwikkeling van Vormer verrast Van Geel. "Eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat hij de beste speler van België zou kunnen worden. Daar heeft hij me wel een beetje mee verbaasd. Hij is ongelooflijk belangrijk voor Brugge."

Vormer speelde voor diverse Nederlandse jeugdelftallen, maar werd nog nooit opgeroepen voor Oranje. "Als je kampioen wordt in België, dan hoort Oranje de volgende stap te zijn", vindt van Geel. "De Belgische competitie is vergelijkbaar met de Nederlandse qua niveau."

"Vormer heeft Champions League gespeeld en is langdurig belangrijk op hoog niveau, dan moet je in aanmerking komen. Dan is het natuurlijk aan de bondscoach, want er zijn ook andere opties op zijn positie."

Terugkeer

Van Geel wil niet uitsluiten dat Vormer ooit terugkeert in De Kuip, al ligt dat niet meteen voor de hand. "Dat is altijd lastig, maar het is vaker gebeurd in het voetbal."

"Hij is een betere speler geworden", vindt Van Geel. "Op dit moment hebben wij een aantal hele goede middenvelders en is er geen noodzaak om nog een middenvelder te halen, maar je weet het nooit. We hebben geen spijt dat we hem hebben laten vertrekken, dat kan alleen als je dingen ondoordacht doet."