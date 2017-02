Bayern-voorzitter Rummenigge verrast door besluit Lahm

"President Uli Hoeness en ik hebben de afgelopen maanden open, intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met Lahm over de positie van technisch directeur bij onze club", schrijft Rummenigge in een verklaring op de website van Bayern.

“Eind vorige week informeerde hij ons dat hij op dit moment niet beschikbaar is voor een dergelijke positie en dat hij graag een voortijdig einde wilde maken aan zijn contract. Wij gingen er vanuit dat er een gezamenlijke verklaring zou komen namens Lahm en Bayern."

Lahm kwam dinsdag al met het nieuws naar buiten dat hij niet van plan is om zijn tot medio 2018 lopende verbintenis uit te dienen. "Vanaf komende zomer ben ik hier niet meer in dienst", zei Lahm na afloop van de met 1-0 gewonnen bekerwedstrijd tegen VfL Wolfsburg.

"We zullen zien wat de toekomst brengt. Mij wachten hier nog een paar maanden en ik hoop dat die zeer succesvol zullen zijn."

Rummenigge laat zich in soortgelijke woorden uit. "Philipp is al een meer dan een decennium een belangrijke speler voor Bayern. We zijn ervan overtuigd dat onze aanvoerder zich nu volledig op het team zal gaan richten. We willen duidelijk maken dat de deur bij Bayern altijd open zal blijven staan voor Philipp."

Sammer

Lahm zou een baan als directeur aangeboden zijn, zonder plaats te mogen nemen in het dagelijks bestuur. Dat zou de reden zijn dat de 113-voudig international van Duitsland geen trek heeft in een kantoorbaan in de Allianz Arena.

Matthias Sammer was tot vorig jaar technisch directeur bij Bayern en had wél zitting in het dagelijks bestuur. Sinds zijn vertrek is er een vacature, waarvoor Lahm als droomkandidaat gold bij de koploper van de Bundesliga.

De 33-jarige Lahm speelde vooralsnog liefst 501 duels in het shirt van Bayern, waarmee de vleugelverdediger zeven keer landskampioen werd en zesmaal de Duitse beker won. Bovendien veroverde hij de Champions League in 2013.

Een jaar later mocht Lahm als aanvoerder van 'Die Mannschaft' als eerste de wereldbeker omhoog tillen bij de mondiale titelstrijd in Brazilië.