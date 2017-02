Groenendijk tekent tot einde seizoen als nieuwe trainer ADO Den Haag

"Alfons is een goede trainer die vorig seizoen bij Excelsior heeft bewezen om met beperkte middelen de club te kunnen behouden voor de Eredivisie", zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As op de website van ADO.

"Bij ons komt hij in een vergelijkbare situatie terecht en wij kunnen zijn ervaring goed gebruiken. Ik heb er vertrouwen in dat hij ons op het hoogste niveau kan houden. Dat hij deze club van haver tot gort kent, is voor Alfons een groot voordeel."

Groenendijk voetbalde zelf van 1982 tot 1987 voor ADO. Daarna kwam hij als speler uit voor Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

Als coach werkte Groenendijk bij Ajax (assistent van het eerste, en hoofdcoach van Jong Ajax en de jeugd onder 19), Willem II, FC Den Bosch en Excelsior. Bij Excelsior vertrok Groenendijk na vorig seizoen en werd hij opgevolgd door Mitchell van der Gaag. In de tussentijd werkte hij ook nog als technisch directeur bij het Roemeense Cluj.

Jeugdliefde

Groenendijk is dolblij met zijn terugkeer bij ADO. "Deze club zie ik toch een beetje als mijn jeugdliefde", laat hij op de website van zijn belangenbehartiger Wasserman weten.

"Ik ben ADO in de afgelopen jaren altijd goed blijven volgen. Ik mag dan ook wel zeggen dat ik er trots op ben dat ik na zoveel jaren terugkeer bij de club waar het voor mij als voetballer allemaal begon."

Groenendijk beseft dat er de rest van dit seizoen in het Kyocera Stadion een zware klus voor hem wacht. "Ik reken de komende maanden natuurlijk op de steun van onze supporters, want die zullen we hard nodig hebben. We moeten er samen alles aan doen om met ADO ook volgend jaar actief te zijn in de Eredivisie."

Heesen

Naast Groenendijk breidt ADO de technische staf uit met Dirk Heesen, die als assistent naar ADO komt, zo meldt Omroep West.

Ook Heesen heeft een verleden bij de residentieclub. Van 1992 tot 1998 droeg hij het shirt van ADO. Als trainer werkte hij bij FC Oss, Willem II (assistent) en Queens Park Rangers (assistent). Bij laatstgenoemde club werd de 47-jarige Utrechter in november ontslagen.

Ook Robert Maaskant was in beeld om de vacature in Den Haag op te vullen, maar de keuze is volgens de regionale omroep op Groenendijk in combinatie met Heesen gevallen omdat Martin Jol, die namens de cultuurbewakers HFC in de Raad van Commissarissen zit, gecharmeerd is van het duo.

Petrovic

ADO zette dinsdag Petrovic op straat. De clubleiding had er onvoldoende vertrouwen in dat de Montenegrijn het tij kon keren. Petrovic werd afgelopen zomer aangesteld als opvolger van de naar Vitesse vertrokken Henk Fraser.

ADO bezet na 21 speelrondes slechts de zestiende plek op de ranglijst en moet langzamerhand vrezen voor degradatie naar de Jupiler League. De ploeg speelt zaterdag uit tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles, die slechts één punt minder heeft.

