Bazoer uitgeschakeld door Bayern, Cillessen naar finale met Barcelona

In de achtste finales van het Duitse bekertoernooi rekende Bayern voor eigen publiek af met Wolfsburg. Douglas Costa zorgde in de eerste helft voor de enige goal in de Allianz Arena (1-0).

Bazoer mocht eindelijk zijn debuut maken bij Wolfsburg. De van Ajax overgekomen middenvelder bleef in de laatste drie wedstrijden op de bank, maar kreeg dinsdag een basisplaats van coach Valerien Ismaël.

De 20-jarige Utrechter mocht 77 minuten blijven staan, maar moest toen plaatsmaken voor Daniel Didavi. Arjen Robben werd vlak voor tijd afgelost door Kingsley Coman en ontsnapte even daarvoor nog aan een tweede gele kaart. Jeffrey Bruma kwam niet van de Wolfsburg-bank af.

Al na achttien minuten moest Bazoer lijdzaam toezien hoe Costa het bekertreffen besliste met een schuiver die van richting werd veranderd en de Belgische doelman Koen Casteels kansloos liet. Ook een slotoffensief sorteerde geen effect meer voor de 'Volkswagenclub'.

Zo schaarde bekerhouder Bayern zich samen met Hamburger SV, Arminia Bielefeld en Borussia Mönchengladbach al onder de laatste acht clubs in de DFB Pokal.

FC Barcelona

Met Cillessen onder de lat verzekerde Barcelona zich van een ticket voor de finale van het Spaanse bekertoernooi. Na de 1-2 overwinning in Madrid werd de return in Camp Nou gelijkgespeeld tegen Atletico: 1-1.

Luis Suarez had de Catalanen op slag voor rust aan de leiding geholpen, maar zag Kevin Gameiro de spanning nog terugbrengen in de slotfase. Even daarvoor had de Franse invaller echter al nagelaten om de gelijkmaker op het scorebord te brengen door een strafschop onbenut te laten.

Zo plaatste het elftal van Luis Enrique zich met grote moeite voor het vierde jaar op rij voor de finale. De laatste twee edities werden gewonnen door Barcelona. In de eindstrijd wacht een ontmoeting met Alaves of Celta de Vigo.

Daarin moeten de Catalanen het wel stellen zonder Suarez. De Uruguayaan, oud-speler van Ajax en FC Groningen, werd vlak voor tijd naar de kleedkamer gestuurd met twee keer geel. Dat overkwam eerder ook Sergi Roberto en Yannick Carrasco al.

Cillessen was ook een van de vele spelers die op de bon werd geslingerd. In totaal deelde arbiter Jesus Gil Manzano maar liefst elf kaarten uit in Camp Nou.