Clubleiding Leicester spreekt in statement vertrouwen uit in Ranieri

"Iedereen bij de club weet dat de resultaten beter moeten. Maar het ongekende succes van afgelopen jaar komt voort uit stabiliteit, saamhorigheid en vastberadenheid om zelfs de grootste uitdaging te overwinnen", schrijft de regerend landskampioen op de website van de club.

Volgens Leicester steunt iedereen binnen de club Ranieri, ondanks de zestiende plaats in de Premier League en de dreigende degradatie. De voorsprong op hekkensluiter Sunderland is slechts twee punten.

"De hele club staat en blijft achter de manager en zijn spelers staan. Het collectief is volledig gefocust op het grote doel."

Britse media

Het statement is een reactie op berichten in de Britse media de afgelopen dagen. The Guardian kwam vrijdag met het nieuws dat de spelers van Leicester het vertrouwen in Ranieri kwijt zijn na een aantal rare tactische keuzes van de Italiaan.

Doelman Kasper Schmeichel zei zondag na de met 0-3 verloren wedstrijd tegen Manchester United al dat hij zich niet herkent in dat verhaal. "Ik weet wat er gaande is in de kleedkamer. Wij zijn een groep spelers met weinig zelfvertrouwen, maar wij zijn zeker bereid om te vechten", aldus Schmeichel

De volgende wedstrijd van Leicester is woensdagavond. De 'Foxes' spelen dan thuis de replay in de vierde ronde van de FA Cup tegen Derby County. In de Premier League neemt Leicester het zondag op tegen Swansea City, een concurrent in de strijd tegen degradatie.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League