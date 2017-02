ADO Den Haag ontslaat trainer Petrovic

Assistent-trainer Ekrem Kahya neemt voorlopig de taken van Petrovic over. ADO hoopt "zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen."

Na 21 duels staat ADO op de zestiende plaats in de Eredivisie. De ploeg speelt zaterdag uit tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles dat slechts één punt minder heeft.

"Het was een moeilijke beslissing", zegt algemeen directeur Mattijs Manders op de website van ADO. "Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures."

"Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club", doelt Manders op de perikelen rond de Chinese eigenaar Hui Wang. "Maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club, maar soms werkt het gewoon niet meer."

Petrovic werd afgelopen zomer aansteld als opvolger van de naar Vitesse vertrokken Henk Fraser. Hij is pas de eerste trainer die dit seizoen voortijdig vertrekt bij een club uit Eredivisie.

Petrovic begon sterk aan het seizoen met tien punten uit de eerste vier duels. In de zeventien wedstrijden daarna werden er slechts zeven punten aan het totaal toegevoegd, waardoor ADO in de degradatiezone is beland.