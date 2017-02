ADO Den Haag ontslaat trainer Petrovic

Assistent-trainer Ekrem Kahya (38) neemt voorlopig de taken van Petrovic over. ADO hoopt "zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de invulling van de technische staf voor de rest van het seizoen".

Petrovic zat vrijdag voor de laatste keer op de bank in het Kyocera Stadion, toen er met 0-2 van Vitesse werd verloren. Het betekende de vierde nederlaag op rij voor de residentieclub. Na 21 duels staat ADO op de zestiende plaats in de Eredivisie. De ploeg speelt zaterdag uit tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles dat slechts één punt minder heeft.

"Het was een moeilijke beslissing", zegt algemeen directeur Mattijs Manders op de website van ADO. "Zeljko heeft een tijd lang met een smalle selectie moeten werken en heeft veel pech gehad met blessures."

"Daarbij was het ook te vaak onrustig rondom de club", doelt Manders op de perikelen rond de Chinese eigenaar Hui Wang. "Maar geloof mij dat Petrovic iedere dag zijn ziel en zaligheid heeft ingezet voor onze club, maar soms werkt het gewoon niet meer."

De 51-jarige Montenegrijn werd afgelopen zomer aansteld als opvolger van de naar Vitesse vertrokken Henk Fraser. Hij is pas de eerste trainer die dit seizoen voortijdig vertrekt bij een club uit de Eredivisie. In het seizoen 1972/1973 vertrok voor het laatst de eerste trainer pas zo laat in het seizoen.

Degradatiezone

Petrovic begon sterk aan het seizoen met tien punten uit de eerste vier duels. In de zeventien wedstrijden daarna werden er slechts zeven punten aan het totaal toegevoegd, waardoor ADO in de degradatiezone is beland.

Jeffrey van As, die in januari werd aangesteld als manager voetbalzaken bij ADO, stelt dat Petrovic het ontslag begrijpt. "De spelersgroep is inmiddels uitgebreid en Petrovic heeft er keihard aan gewerkt en er alles aan gedaan, maar wij hebben het idee dat de groep iets anders nodig heeft", aldus Van As.

"In ons gesprek werd duidelijk dat onze trainer het in grote lijnen met ons eens was. Dus hebben wij gekeken naar het belang van ADO, en in die lijn een beslissing moeten nemen."

De nieuwe manager voetbalzaken noemt het een lastig besluit. "Zeljko is een prachtig mens die het vuur uit de schenen heeft gelopen voor ADO en ook in moeilijke tijden een rots in de branding is geweest."

Boavista

De oud-speler van onder meer PSV en RKC Waalwijk was in zijn trainerscarrière voornamelijk assistent-coach. Die functie vervulde hij bij onder meer Feyenoord, Hamburger SV, West Ham United, Anzhi, Sunderland en het nationale elftal van Servië. Petrovic was hoofdtrainer van RKC, het Portugese Boavista, Urawa Red Diamonds in Japan en Al-Shaab in de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor interim-trainer Kahya wordt het duel tussen ADO en Go Ahead Eagles zijn eerste duel als hoofdcoach. De wedstrijd in de Adelaarshorst begint zaterdag om 19.45 uur.

