Ajax verwacht Neres pas eind februari speelgerechtigd te hebben

"We voorzien geen problemen om het papierwerk in orde te krijgen, maar hebben de hele procedure wel te respecteren", zegt een woordvoerder van Ajax dinsdag in De Telegraaf. "We doen er alles aan om de werkvergunning zo spoedig mogelijk te regelen, maar per geval is het verschillend."

Neres werd op de laatste dag van de winterse transfermarkt voor 12 miljoen overgenomen van Sao Paulo. Via bonussen kan de transfersom nog oplopen naar 15 miljoen. Daarmee is de aanvaller de duurste speler ooit die vanuit het buitenland naar de Eredivisie komt.

Momenteel verblijft Neres in Ecuador, waar hij met Brazilië onder-20 deelneemt aan het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Woensdag spelen de Brazilianen tegen Argentinië en op zaterdag staat de laatste wedstrijd tegen Colombia op het programma.

Als Brazilië bij de eerste vier in een poule van zes eindigt, dan kwalificeert de ploeg zich voor het WK onder-20 dat van 20 mei tot en met 11 juni in Zuid-Korea wordt gehouden. Nederland onder-20 wist zich niet te plaatsen voor die eindronde. Na drie duels staat Brazilië op de vierde plek.

Europa League

Volgende week meldt Neres zich voor het eerst in Nederland. Samen met een familielid komt hij naar Amsterdam.

Trainer Peter Bosz vertelde vorige week dat hij de Braziliaan de tijd wil geven om te wennen aan de nieuwe omgeving. "Hij komt van een ander continent en normaal gesproken heeft een speler dan tijd nodig bij een nieuwe club. Hoewel, Davinson Sanchez stond er afgelopen zomer vrij snel na zijn komst vanuit Colombia."

"Neres zal er in ieder geval volgend seizoen klaar voor moeten zijn als Bertrand Traoré terug gaat naar Chelsea", zei Bosz. "Het is lekker dat we hem nu al in huis hebben en uiteraard is de bedoeling dat hij ook dit seizoen van waarde is."

Neres neemt het rugnummer 7 van de naar Lille vertrokken Anwar El Ghazi over. In de Europa League mag hij dat nummer niet dragen, omdat El Ghazi reeds met rugnummer 7 voor Ajax in dat toernooi actief was. In Europa zal Neres daarom met 77 op de rug spelen.

Ajax zal dan wel in de dubbele confrontatie moeten afrekenen met Legia Warschau (16 en 23 februari), want die duels komen normaal gesproken te vroeg voor Neres.

Zondag speelt Ajax in de Eredivisie thuis tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd in de Amsterdam Arena begint om 14.30 uur.

