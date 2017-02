Heracles-doelman Castro niet akkoord met strafvoorstel van één duel

De Belg werd zaterdag in de uitwedstrijd tegen Willem II al in de eerste helft uit het veld gestuurd, omdat hij de doorgebroken Obbi Oulare had gestuit. Ondanks het ondertal won Heracles met 1-3.

Omdat zowel de doelman als de club niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel, wordt de zaak later deze week behandeld voor de tuchtcommissie van de KNVB.

Ook Andreas Ludwig van FC Utrecht kreeg maandag een schikkingsvoorstel voorgelegd, maar heeft nog niet laten weten of hij dat accepteert. De bond wil hem twee duels aan de kant houden, nadat hij in de slotfase van het gewonnen duel met sc Heerenveen (1-0) uit het veld was gestuurd.

De Duitser was op het been van Heerenveen-middenvelder Martin Ödegaard gaan staan. FC Utrecht heeft nog tot dinsdag 10.00 uur de tijd om te laten weten of club en speler op dat voorstel ingaan.

Stijn Wuytens (AZ), Sam Larsson (sc Heerenveen), Elvis Manu (Go Ahead Eagles) en Bart Schenkeveld (PEC Zwolle) zijn na hun rode kaarten automatisch voor één wedstrijd geschorst. Zij kregen allen twee keer geel.

