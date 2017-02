Ajacied Traoré opgenomen in beste elftal van Afrika Cup

De huurling van Chelsea miste in de halve finales tegen Egypte de beslissende penalty in de strafschoppenserie, waardoor zijn land de eindstrijd misliep. Desondanks verdiende hij een plaats in het elftal van het toernooi.

De 21-jarige Traoré wist één keer te scoren op de Afrika Cup. In het laatste groepsduel met Guinee-Bissau (2-0) tekende de aanvaller voor het tweede doelpunt.

Traoré keert deze week weer terug bij Ajax. De oud-speler van Vitesse scoorde dit seizoen vier keer voor de Amsterdammers in de Eredivisie en maakt zondag waarschijnlijk zijn rentree tegen Sparta Rotterdam in de Arena.

Bassogog

Christian Bassogog werd dit jaar uitgeroepen tot beste speler van de Afrika Cup. De aanvaller van Kameroen scoorde één keer en won met zijn land het toernooi door zondag in de finale van Egypte te winnen (2-1).

Bassogog is de opvolger van Christian Atsu, die bij de Afrika Cup van 2015 de beste speler was. De Ghanese aanvaller speelt tegenwoordig voor Newcastle United en was in het seizoen 2013/2014 actief voor Vitesse. Ook dit jaar staat Atsu in het elftal van het toernooi.

Beste elftal Afrika Cup: Fabrice Ondoa (Kameroen/Gimnastic de Tarragona); Kara Mbodji (Senegal/Anderlecht), Ahmed Hegazy (Egypte/Al-Ahli), Michael Ngadeu (Kameroen/Slavia Praag); Charles Kaboré (Burkina Faso/FK Krasnodar), Daniel Amartey (Ghana/Leicester City), Bertrand Traoré (Burkina Faso/Ajax), Christian Atsu (Ghana/Newcastle United), Mohamed Salah (Egtypte/AS Roma); Christian Bassogog (Kameroen/AaB), Junior Kabananga (DR Congo/Astana FK).