Ajacied Traoré opgenomen in beste elftal van Afrika Cup

Voetbal

Voetbal Van Bronckhorst prijst 'geduld en vechtlust' van winnend Feyenoord Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is lovend over de instelling van zijn ploeg. De Rotterdammers maakten zondag geen fout in de titelstrijd door FC Twente in Enschede met 0-2 te verslaan.