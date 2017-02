Sol Campbell ziet gebrek aan karakter en leiderschap bij Arsenal

Arsenal ging zaterdag met 3-1 onderuit tegen koploper Chelsea, waardoor de eerste landstitel sinds dertien jaar weer ver weg is. De formatie van trainer Arsène Wenger geeft als nummer vier twaalf punten toe op de 'Blues'.

In de laatste vijf duels werden er zeven punten verspeeld. "Ik ken natuurlijk niet de exacte situatie, maar in mijn tijd bewaakten we als spelers zelf de balans. Daar hadden we de karakters voor", zegt de 42-jarige Campbell maandag tegen Sky Sports.

"We stonden het niet toe om pas na 45 minuten iets te zeggen, maar spraken elkaar op het veld op dingen aan. Als je tot de rust wacht, kun je zomaar al met 2-0 achter staan."

Campbell, die tegenwoordig assistent-bondscoach is bij Trinidad en Tobago, kwam gedurende zijn carrière zes jaar uit voor Arsenal. Hij stond ook onder contract bij Tottenham Hotspur, Portsmouth, Notts County en Newcastle United en speelde 73 keer voor het Engelse elftal.

In 2002 en 2004 werd Campbell kampioen met Arsenal. In 2006 scoorde hij namens de Londenaren in de met 2-1 verloren Champions League-finale tegen FC Barcelona.

Sleutel

Volgens Campbell beschikte Arsenal in 2004, tot dusver het laatste jaar waarin de 'Gunners' de landstitel pakten, over veel spelers die overwicht hadden.

"We hadden de spelers waarvan je wist dat ze zouden ingrijpen. Denk aan Patrick Vieira, Tony Adams, Martin Keown en David Seaman en voorin Thierry Henry en Dennis Bergkamp", aldus de oud-verdediger.

"Zij durfden allemaal in te grijpen tijdens de wedstrijd. Spelers met karakter zijn de sleutel tot succes. Je hebt vier of vijf van zulke jongens nodig."

Campbell vindt dat trainer Wenger een rol heeft in het veranderen van de mentaliteit bij Arsenal. "Volgens mij zegt hij aan het begin van ieder seizoen: met onze manier van spelen kunnen we kampioen worden. Halverwege het seizoen komt de realiteit om de hoek kijken. Je hebt persoonlijkheden nodig op het veld."

Zaterdag treedt Wenger, die al sinds 1996 trainer van Arsenal is, met zijn ploeg aan tegen laagvlieger Hull City in de Premier League. De wedstrijd in het Emirates Stadium begint om 13.30 uur.

