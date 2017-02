Schmeichel waarschuwt teamgenoten voor degradatie Leicester City

"Dit doet elke speler pijn. Het is geen fijne situatie en dus is het tijd voor ons ieder om een stapje erbij te doen als we niet willen degraderen", zegt de 30-jarige Deense doelman tegen Sky Sports.

Schmeichel en Leicester gingen zondag in eigen huis met 0-3 onder tegen Manchester United. Door de nederlaag staat de regerend kampioen van de Premier League op de zestiende plaats en nog maar één punt boven de degradatiestreep.

"We speelden goed de eerste veertig minuten, maar daarna was het onacceptabel. We moeten ons echt gaan verbeteren. Het is niet goed genoeg, maar dat vat ook een beetje ons seizoen samen momenteel."

Leicester wacht nog altijd op zijn eerste zege van 2017 en daarnaast scoorde het niet in de laatste vijf competitiewedstrijden. "Dat ons dit als regerend kampioen overkomt is verschrikkelijk."

Steun

Opvallend is dat Leicester nagenoeg dezelfde selectie heeft als vorig jaar toen de titel werd veroverd, maar de resultaten dus veel minder zijn. "Maar laten we niet meer praten over afgelopen seizoen", zegt Schmeichel. "Dat seizoen is voorbij zoals je duidelijk kan zien. Veel factoren hebben invloed op de prestaties, maar het ging al niet goed vanaf het begin."

De Britse krant The Guardian kwam vrijdag met het nieuws dat de spelers van Leicester het vertrouwen in trainer kwijt zijn na een aantal rare tactische keuzes van de Italiaan. Schmeichel lijkt zich echter niet te herkennen in dat verhaal.

"Ik ga niet reageren op verhalen in de kranten. Ik weet wat er gaande is in de kleedkamer. Wij zijn een groep spelers met weinig zelfvertrouwen, maar wij zijn zeker bereid om te vechten."

Bekijk het programma, de stand en de uitslagen in de Premier League