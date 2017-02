Bekritiseerde Broos blij voor jonge spelers na winst Afrika Cup

"Toen ik een jaar geleden naar Kameroen kwam, trof ik een spelersgroep aan die oud en ongemotiveerd was", zegt de 64-jarige Belg. "Dat moest ik veranderen."

"Spelers kwamen naar het nationale team zonder enthousiasme. Ze speelden omdat het moest. Daarom heb ik een aantal nieuwe spelers opgeroepen en dat heeft gewerkt."

Met de eindzege in de Afrika Cup had de door Broos doorgevoerde verjonging sneller dan gedacht resultaat. In de finale tegen Egypte (2-1) scoorden zondag in Libreville twee invallers: Nicolas Nkoulou en Vincent Aboubakar.

"Ik ben vooral blij voor de jonge spelers", doelt Broos op onder anderen doelman Fabrice Ondoa (21), middenvelder Christian Bassogog (21) en aanvaller Robert Ndip Tambe (22).

Verrassing

De zege van Kameroen was een verrassing, want veel internationals lieten het toernooi links liggen. Doelman André Onana verkoos de afgelopen weken Ajax boven het nationale elftal.

Om dezelfde reden ontbraken ook Eric Maxime Choupo-Moting (Schalke 04), Joel Matip (Liverpool), Guy Roland Ndy Assembe (Nancy), Allan Nyom (West Bromwich Albion), Maxime Poundje (Girondins Bordeaux), Andre-Frank Zambo Anguissa (Olympique Marseille) en Ibrahim Amadou (Lille) bij de Afrika Cup in Gabon.

Broos werd voor het toernooi flink bekritiseerd door journalisten in Kameroen. De Belg weigerde na de gewonnen finale een sneer uit te delen aan zijn criticasters. "Revanche nemen op de pers is het stomste dat een coach kan doen. Ik werk om resultaten te behalen en ik ben extreem gelukkig dat we dit toernooi gewonnen hebben."

Broos hoopt op meer succes in de toekomst. "De Afrika Cup is een goed begin. Ik heb er geen problemen mee als de pers mijn spelers bekritiseert, maar ik vraag ze wel om eerlijk en objectief te zijn. Ik hoop dat de relatie met de media beter wordt nu we de Afrika Cup hebben gewonnen.

Vijftien jaar geleden won Kameroen de Afrika Cup voor het laatst. Dankzij de toernooiwinst mag het land komende zomer deelnemen aan de Confederations Cup in Rusland, waar het in groep B tegen Duitsland, Chili en Australië speelt.