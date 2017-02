Van Bronckhorst prijst 'geduld en vechtlust' van winnend Feyenoord

"We hebben geduld getoond, maar ook vechtlust. Dit team vecht voor elke meter en dat maakt ons lastig te verslaan", zegt Van Bronckhorst op de site van Feyenoord.

De koploper van de Eredivisie kende vooral in de eerste helft een lastige wedstrijd in Enschede, maar kwam een kwartier voor tijd alsnog op voorsprong via Eric Botteghin.

Nicolai Jörgensen haalde vlak voor tijd alle spanning uit de wedstrijd door de 0-2 aan te tekenen. Met de zevende competitiezege op rij hield Feyenoord naaste belagers Ajax en PSV respectievelijk op acht en vijf punten achterstand.

Defensie

Van Bronckhorst richtte zijn complimenten na afloop ook op zijn verdedigers en doelman Brad Jones. De Rotterdamse defensie hield het doel voor de vierde wedstrijd op rij schoon.

In januari noteerde Feyenoord al een clean sheet tegen Roda JC (0-2), Willem II (1-0) en NEC (4-0).

"Dat we weer geen tegendoelpunt incasseren geeft vertrouwen", merkt Van Bronckhorst. "De verdediging staat als een huis. Als je dan een keer scoort, is de winst al bijna binnen. Dat ik in deze fase van het seizoen heel blij ben met een overwinning in een lastige uitwedstrijd, is een understatement."

