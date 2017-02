Van Persie schiet Fenerbahçe verder in beker, ruime zege Lazio

Van Persie besliste het bekerduel met Besiktas in de 71e minuut. Dat doelpunt bleek het enige van de avond. Coach Dick Advocaat had naast Van Persie ook Jeremain Lens een basisplaats gegeven.

Besiktas, waar Ryan Babel in de basis begon, stond op dat moment al met tien man. Dusko Tosic mocht vlak voor rust vertrekken met een rode kaart.

Door de overwinning voegt 'Fener' zich onder meer bij Basaksehir, dat zaterdag Galatasaray uit het toernooi knikkerde. Wesley Sneijder viel in die wedstrijd al vroeg uit met een blessure.

Italië

Het duel tussen Pescara en Lazio was tot aan de rust goed in evenwicht. De gasten namen door twee vroege doelpunten van Parolo de leiding, maar Pescara kwam via Ahmed Benali en Gaston Brugman terug in de wedstrijd.

In de tweede helft ging het mis voor de thuisploeg. Wederom Parolo zorgde voor de 2-3 namens de ploeg van basisspelers De Vrij en Hoedt. Keita Baldé Diao en Ciro Immobile scoorden, waarna Parolo ook nog eens zijn vierde van de middag maakte.

Door de zege is Lazio in ieder geval voor even vierde. De formatie uit Rome verzamelde 43 punten in 23 duels. Koploper Juventus speelt later op zondag nog tegen Internazionale, de nummer vijf in de Serie A.

AC Milan liep al tegen de derde competitienederlaag van het seizoen aan en lijkt zo af te haken in de strijd om een plek in de voorrondes van de Champions League.

Luis Muriel hielp Sampdoria in San Siro aan de zege: 0-1. De Colombiaan benutte een strafschop. In blessuretijd kreeg José Sosa van Milan nog zijn tweede gele kaart.

Timo Letschert won met Sassuolo met 0-1 bij Genoa. De ploeg neemt daardoor wat afstand van de onderste regionen.

Spanje

Sevilla verzuimde in de Primera Division op gelijke hoogte met nummer twee FC Barcelona te komen. De ploeg kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Villarreal.

Samir Nasri werd de schlemiel in Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. De Franse middenvelder miste vlak na rust een strafschop.

Sevilla is derde op de ranglijst met 43 punten, twee minder dan Barcelona. Real Madrid is met 46 punten koploper, maar heeft wel twee duels minder gespeeld. De 'Koninklijke' zou zondag aantreden tegen Celta de Vigo, maar die wedstrijd werd afgelast vanwege een storm.

België

Robert Mühren heeft zijn competitiedebuut voor Zulte Waregem niet met een treffer kunnen vieren. De aanvaller, die van AZ overkwam, stond tegen AA Gent in de basis, maar werd in de slotfase gewisseld.

Het duel eindigde in 1-1. Yuya Kubo zette Gent uit een strafschop op voorsprong. Henrik Dalsgaard maakte vlak voor tijd gelijk.

Club Brugge profiteerde van het puntenverlies van concurrent Anderlecht vrijdag tegen Lokeren (0-0). De koploper was op eigen veld met 1-0 te sterk voor Charleroi. De enige treffer viel een kleine twintig minuten voor tijd en werd gemaakt door Jelle Vossen.

Bij Brugge hadden Stefano Denswil en Ruud Vormer een basisplaats. Lex Immers bleef het hele duel op de bank, Ricardo van Rhijn ontbrak vanwege een enkelblessure.

Brugge leidt met 52 punten, Anderlecht volgt met 49. Zulte Waregem is derde met 47 punten.

