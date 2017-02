United boekt ruime zege op Leicester, City verovert derde plek na late winst

Manchester United sloeg vlak voor rust twee keer toe tegen Leicester City. In een tijdsbestek van twee minuten zorgden Henrikh Mkhitaryan en Zlatan Ibrahimovic voor een comfortabele 0-2 voorsprong in het King Power Stadium.

Na rust was het direct weer raak voor United. Juan Mata, die afgelopen week nog een bijzonder grote kans miste tegen Hull City (0-0), tekende voor de 0-3.

Daley Blind begon op de bank bij United, maar kwam halverwege het veld in voor Marcus Rojo. Manager José Mourinho kon niet beschikken over Wayne Rooney, die ziek in Manchester achterbleef. Bij Leicester City stond oud-Eredivisiespeler Ahmed Musa aan de aftrap. De aanvaller werd in de rust gewisseld.

Door de overtuigende zege verkleint United het gat met nummer vijf Liverpool tot een punt. De 'Reds' verloren zaterdagavond met 2-0 van Hull City. Leicester blijft op de zestiende plek steken.

Manchester City

Stadgenoot City nam de derde plek over van Arsenal na een 2-1 zege op Swansea City. Gabriel Jesus was de grote man bij de 'Citizens'. De 19-jarige Braziliaan zette zijn ploeg al in de elfde minuut op voorsprong en tekende in blessuretijd voor de winnende treffer.

Met zijn tweede doelpunt ontnam hij laagvlieger Swansea de hoop op een punt. De Welshe ploeg leek dankzij de late gelijkmaker van Gylfi Sigurdsson een gelijkspel uit het vuur te slepen in het Etihad Stadium.

Bij Swansea, de huidige nummer zeventien van Engeland, speelde Leroy Fer de hele wedstrijd en kwam Luciano Narsingh in de 65e minuut als invaller in het veld. Mike van der Hoorn was er niet bij.

Door de winst is City met 49 punten uit 24 wedstrijden de nieuwe nummer drie. De formatie van Guardiola passeert Arsenal, dat zaterdag met 3-1 van koploper Chelsea verloor.

Nummer twee Tottenham Hotspur won zaterdag al met 1-0 van Middlesbrough en staat op een totaal van vijftig punten.

