Manchester City verovert derde plek na late winst op Swansea

Gabriel Jesus was de grote man bij de 'Citizens'. De 19-jarige Braziliaan zette zijn ploeg al in de elfde minuut op voorsprong en tekende in blessuretijd voor de winnende treffer.

Met zijn tweede doelpunt ontnam hij laagvlieger Swansea de hoop op een punt. De Welshe ploeg leek dankzij de late gelijkmaker van Gylfi Sigurdsson een gelijkspel uit het vuur te slepen in het Etihad Stadium.

Bij Swansea, de huidige nummer zeventien van Engeland, speelde Leroy Fer de hele wedstrijd en kwam Luciano Narsingh in de 65e minuut als invaller in het veld. Mike van der Hoorn was er niet bij.

49 punten

Door de winst is City met 49 punten uit 24 wedstrijden de nieuwe nummer drie. De formatie van Guardiola passeert Arsenal, dat zaterdag met 3-1 van koploper Chelsea verloor.

Nummer twee Tottenham Hotspur won zaterdag al met 1-0 van Middlesbrough en staat op een totaal van vijftig punten.

Manchester United staat zesde met 42 punten en komt zondagmiddag om 17.00 uur nog in actie. In het King Power Stadium is regerend landskampioen Leicester City, dat slechts zestiende staat, de tegenstander.

