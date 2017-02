Koploper Feyenoord voorkomt in slotfase averij tegen FC Twente

Het duel in de Grolsch Veste ging lange tijd gelijk op, maar Feyenoord wist in de slotfase puntenverlies te voorkomen. Eric Botteghin tekende van dichtbij voor de openingstreffer, waarna Nicolai Jörgensen het duel na 87 minuten definitief op slot gooide.

Door de zege bedraagt de voorsprong van Feyenoord op naaste belagers Ajax en PSV weer respectievelijk vijf en acht punten. De Amsterdammers wonnen eerder op zondag met 0-2 van Roda JC, terwijl de Eindhovenaren zaterdagavond in Alkmaar met 2-4 te sterk waren voor AZ.

Het laatste puntenverlies van Feyenoord in de Eredivisie dateert van eind november, toen FC Utrecht de ploeg van Giovanni van Bronckhorst in de Galgenwaard op een 3-3 gelijkspel hield.

Bij Feyenoord keerde Karim El Ahmadi terug in de basis. De middenvelder was de afgelopen weken met Marokko actief op de Afrika Cup. De terugkeer van El Ahmadi ging ten koste van Jens Toornstra, die op de bank begon.

Assaidi

Bij FC Twente stond Oussama Assaidi aan de aftrap. De vleugelspeler luisterde vorige week zijn debuut voor de Tukkers op door te scoren tegen PEC Zwolle (1-2 winst).

Ook nu zorgde Assaidi met de andere aanvallers Enes Ünal en Dylan Seys voor het nodige gevaar namens FC Twente. Na achttien minuten leek Frederik Jensen ploeggenoot Ünal alleen op doelman Brad Jones af te sturen, maar de assistent-scheidsrechter vlagde ten onrechte voor buitenspel.

Niet veel later dook Seys gevaarlijk op in het strafschopgebied, maar Terence Kongolo voorkwam een doelpoging van de Belg door zich met zijn lichaam voor de bal te werpen.

Aan de andere kant was Feyenoord twee keer dicht bij de openingstreffer. Na twintig minuten kon Botteghin van dichtbij binnenschieten na een prima voorzet van Berghuis, maar de verdediger stuitte op doelman Nick Marsman. Even later zag aanvoerder Dirk Kuijt zijn poging voorlangs gaan.

Vlak voor rust kreeg Jörgensen nog een mogelijkheid. De spits speelde zichzelf knap vrij aan de rand van het strafschopgebied, maar zijn schot was een prooi voor Marsman.

Karsdorp

In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd. FC Twente kwam er bij vlagen gevaarlijk uit en ook Feyenoord kreeg kansen. De beste mogelijkheid was voor Rick Karsdorp, die een vrije trap aan de rand van het strafschopgebied ruim over het doel van Marsman schoot.

Echte kansen bleven vervolgens uit voor beide ploegen. FC Twente kwam steeds minder vaak voor het doel van Jones, terwijl Feyenoord op jacht ging naar de voorsprong. Die kwam er uiteindelijk ook. Na goed voorbereidend werk van Eljero Elia kon de vrijstaande Botteghin in het strafschopgebied de bal hoog in het doel schieten.

FC Twente probeerde zich na de openingstreffer weer op te richten, maar verder dan wat speldenprikjes kwam de thuisploeg niet. Sterker, Feyenoord gooide het duel enkele minuten voor tijd op slot. Jörgensen passeerde Marsman in de korte hoek en bezorgde zijn ploeg uiteindelijk een comfortabele zege: 0-2.

