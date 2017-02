Bosz houdt 'niet zo'n heel goed gevoel' over aan zege bij Roda JC

"Ik heb over de hele wedstrijd niet zo'n heel goed gevoel, omdat we niet ons beste voetbal gespeeld hebben", begon Bosz zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"We hebben wel terecht gewonnen en hadden de wedstrijd eerder op slot kunnen gooien. Maar we gaven ook nog een paar kansen weg, waaruit zij zomaar gelijk kunnen maken. Bij die kansen deden we het niet goed."

Ajax kwam met name na de 0-1 van Davy Klaassen in de openingsfase van de tweede helft een paar keer goed weg. Zo verzuimde Abdul Ajagun tot twee keer toe de gelijkmaker op het scorebord te brengen. Tot opluchting van Bosz besliste Amin Younes in de extra tijd het duel in het voordeel van de Amsterdammers.

"Ik vond dat we voor rust in balbezit heel lang aan één kant speelden, dat we Lasse Schöne niet konden vinden en dat we te weinig diepte in ons spel hadden. Het was allemaal een tandje te laag, met te veel onnodig balverlies", analyseerde de Apeldoorner.

"Roda kon het ook makkelijker volhouden voor rust en gaandeweg de tweede helft zag je dat ze het niet meer konden belopen. We moesten geduldig blijven, maar wel met een tandje erbij."

Younes

Bosz was blij voor Younes, die eindelijk zijn eerste treffer van het seizoen maakte. "Hij had al op de lat geschoten, dus het zat hem ook niet mee. Ik was blij dat juist hij die bal er vlak voor tijd nog in schoot."

Door de benauwde zege in het Parkstad Limburg Stadion verkleinde Ajax het gat met koploper Feyenoord weer even tot twee punten. De Rotterdammers komen zondag nog wel in Enschede in actie tegen FC Twente.

"We weten dat het spannend zal zijn en blijven", zei Bosz. "We moeten vijf punten inlopen en dan zullen wij moeten blijven winnen."

