Ajax stelt na rust zege veilig tegen Roda JC in Kerkrade

Aanvoerder Davy Klaassen zorgde vroeg in de tweede helft met zijn tiende treffer van het seizoen voor 0-1. In de slotseconden van de matige wedstrijd zorgde Amin Younes voor de beslissing.

Door de overwinning in het Parkstad Limburg Stadion staat Ajax weer drie punten voor op nummer drie PSV. De achterstand op koploper Feyenoord is twee punten, maar de Rotterdammers spelen zondag nog in Enschede tegen FC Twente.

Laagvlieger Roda, dat vorige week nog verraste door thuis met liefst 4-0 van Excelsior te winnen, blijft steken op zestien punten. Nummer laatst Go Ahead Eagles heeft evenveel punten, maar een iets minder doelsaldo.

Tijdens het duel met Ajax waren Aleksei Korotaev, de nieuwe mede-eigenaar van Roda, en voormalig topspits Nicolas Anelka aandachtig toeschouwer. Anelka gaat in Kerkrade aan de slag als consultant.

Eindpass

In de beginfase van het duel had Ajax een licht overwicht, maar veel gebeurde er niet. De eerste doelpoging van de wedstrijd was na tien minuten voor Roda. Doelman André Onana had weinig moeite met een schot van Abdul Ajagun.

Ajax was gevaarlijker, maar het ontbrak bij de Amsterdammers vaak aan een goede eindpass. Kasper Dolberg kwam net tekort bij een voorzet, een hard schot van Justin Kluivert ging net naast en Hakim Ziyech vond bij een uithaal keeper Benjamin van Leer op zijn weg.

Bij de thuisploeg loerden vooral Ajagun en Dani Schahin op een kans, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Ajax bleef voorin slordig, waardoor een treffer in de eerste helft uitbleef.

Roda begon na rust fel en dat leidde binnen een paar minuten tot een kans voor Mitchel Paulissen na een goede aanval. De geboren Kerkradenaar schoot net naast.

Korte hoek

In de 53e minuut was het echter Ajax dat vrijwel uit het niets op voorsprong kwam. Uit een pass van Ziyech legde Dolberg de bal met zijn borst klaar voor Klaassen, die raak schoot in de korte hoek.

Dankzij de treffer had de ploeg van trainer Bosz het initiatief weer terug. Ziyech was tot twee keer toe dicht bij de 0-2, maar Ajax moest achterin wel blijven opletten. Bij tegenaanvallen was Ajagun tot twee keer toe gevaarlijk, maar hij had te weinig rust in de afronding.

Bosz wisselde Kluivert (wiens vader Patrick op de tribune zat) voor Abdelhak Nouri en de middenvelder schoot niet veel later voorlangs. Amin Younes trof bij een vrije schietkans de lat.

Nadat Roda via invaller Thanasis Papazoglou nog dicht bij de gelijkmaker was, ontsnapten de Limburgers aanvankelijk op miraculeuze wijze aan de genadeklap. Donny van de Beek (redding Van Leer) en Nouri (lat) kregen de bal niet in het doel. Vlak voor het laatste fluitsignaal scoorde Younes alsnog.

