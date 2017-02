PSV'er Willems blijft bescheiden na hoofdrol in Alkmaar

"Ik mocht ook wel weer eens een keer scoren. Ik dacht: ik maak er gelijk twee en dan ben ik klaar", grapt de 22-jarige Willems. "Nee, het kwam zo uit."

"Nu was ik het die twee keer mocht scoren en volgende week is het weer iemand anders. Voor mij is het belangrijker hoe we na de 0-2 het duel uitspeelden. Die twee goals van Fred Friday hadden nooit mogen vallen."

Willems maakte zijn doelpunten op bijna identieke wijze. Twee keer slalomde hij op fraaie wijze door de defensie van AZ. Bij de 2-0 was er volgens de 22-voudig Oranje-international een belangrijke rol weggelegd voor Luuk de Jong. "Hij sprintte perfect naar buiten en maakte daardoor ruimte voor mij vrij. Complimenten voor hem."

Doordat Bart Ramselaar de afgelopen weken als verkapte linksbuiten staat opgesteld, komt Willems vaker in aanvallende situaties terecht. Dat bevalt hem wel. "We speelden altijd al met twee aanvallende backs, maar nu is het anders, omdat we met twee buitenspelers spelen die eigenlijk altijd naar binnen gaan en dan krijgen de backs meer ruimte."

Scoren

Waar PSV in de eerste seizoenshelft veel moeite had met scoren, gaat dat de ploeg van trainer Phillip Cocu na de winterstop een stuk beter af. "Minder kansen, meer doelpunten. Daar hebben we de afgelopen tijd hard aan gewerkt. Ik ben blij dat dat goed gaat", is Willems content.

Door de relatief eenvoudige overwinning in Alkmaar verkleinde PSV het gat met koploper Feyenoord weer even tot vijf punten en kwam het zelfs op gelijke hoogte met Ajax.

"Het blijft spannend", aldus Willems. "Er zijn dit seizoen meerdere clubs die voor de titel spelen. Nu zijn wij degene die er alles aan moeten doen om alles te winnen."

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie