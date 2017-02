Klopp hoopt dat spelers Liverpool 'wakker worden' na slechte reeks

"Het slaat eigenlijk nergens op hoe we spelen. Het is in ieder geval niet zoals het zou moeten. We moeten wakker worden, want dit is gewoon niet acceptabel", zei Klopp na het verlies in Hull.

De verrassende nederlaag tegen de nummer achttien van de Premier League is tekenend voor de vorm van Liverpool in 2017. De ploeg van Klopp wacht nog steeds op de eerste competitiezege dit jaar.

Van de laatste tien wedstrijden won Liverpool er slechts één: de return tegen Plymouth Argyle in de League Cup (0-1).

Liverpool hoopt zich dit seizoen voor de eerste keer in zes jaar weer eens te plaatsen voor de Champions League, maar door de slechte resultaten in de competitie komen Manchester City en Manchester United steeds dichterbij.

Kritiek

Klopp vindt dat zijn spelers zich momenteel niet meer moeten bezighouden met de plek op de ranglijst. "Het behalen van de Champions League is een groot doel, maar gezien de huidige prestaties moeten we daar maar even niet aan denken."

"Na een wedstrijd als deze moeten we alle kritiek van buitenaf accepteren", vindt Klopp. "Die klopt namelijk voor de volle honderd procent. We verwachten meer van onszelf en moeten meer laten zien. Het is mijn verantwoordelijkheid om voor de ommekeer te zorgen."

Liverpool staat momenteel op de vierde plek in de Premier League, die aan het einde van het seizoen rechtgeeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League.

De ploeg van Georginio Wijnaldum zakt een plekje als Manchester City zondag minimaal een punt pakt tegen Swansea City (14.30 uur). Manchester United gaat om 17.00 uur op bezoek bij regerend landskampioen Leicester City en kan het gat met Liverpool verkleinen tot een punt.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League