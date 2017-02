Doelman Krul weet zeker dat hij nog belangrijk gaat zijn voor AZ

"Het is geen droomdebuut geworden", beaamde Krul na het met 2-4 verloren duel in het AFAS Stadion. "Dit is ontzettend zonde. Bij vlagen konden we goed meekomen en vond ik ons ook de betere ploeg."

"Zij maakten het op de juiste momenten af. We zaten eigenlijk best lekker in de wedstrijd, maar we gaven de eerste twee goals cadeau. We kwamen nog wel goed terug tot 1-2, maar de 1-3 vlak voor rust was een klap in ons gezicht."

Na dertien minuten werd Krul voor de eerste keer gepasseerd door Jetro Willems en de linksback van PSV deed dat nog geen drie minuten later nogmaals. "Die snelle tegengoals gingen niet in mijn hoofd zitten", zei Krul. "Daar ben ik oud en wijs genoeg voor. Dat hoort er nu eenmaal bij. Het is klote, maar daar moet je doorheen."

Krul was blij dat hij eindelijk zijn eerste minuten van het seizoen mocht maken. De Hagenaar kwam vlak voor het verstrijken van de transferdeadline over van Ajax.

Hij werd door de Amsterdammers gehuurd van Newcastle United, maar verloor daar de concurrentiestrijd met André Onana. Wel keepte Krul een paar keer namens Jong Ajax in de Jupiler League.

Knieblessure

Vooralsnog is Krul vooral blij dat hij weer minuten maakt. "Ik ben blij dat ik na mijn slepende knieblessure (Krul scheurde in oktober 2015 de kruisband van zijn rechterknie, red.) weer op het veld sta. Ik weet zeker dat ik nog belangrijk ga zijn voor AZ", zei hij.

"Ik wil via deze club weer een stapje hogerop, maar eerst wil ik hier mooie dingen laten zien. De kop is eraf, nu moet ik gewoon doorknallen. Er komt nog een aantal heel mooie duels aan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Krul vindt dat AZ een club is die goed bij hem past. "Ik ben hier natuurlijk nog maar een een paar dagen, maar ik ben heel goed opgevangen. Hier werken eerlijke, normale en goede mensen. Alles werd gelijk voor me geregeld en de spelersgroep heette me ook meteen welkom."

Rancune naar Ajax heeft hij niet. "Nee, ik neem Ajax helemaal niets kwalijk. Het is nu eenmaal zo gelopen. Een knieblessure is gewoon een heel zware blessure. Het herstel heeft langer geduurd dan ik had gehoopt. Onana heeft het gewoon goed gedaan en zijn kans gepakt. Ik ben nog steeds een heel goede doelman en kan niet wachten om dat aan iedereen te laten zien."

Met AZ staat Krul momenteel op de zesde plaats in de Eredivisie. Volgende week gaat de ploeg van trainer John van den Brom op bezoek bij nummer vier sc Heerenveen.

