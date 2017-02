Kameroen gaat in Afrika Cup-finale voor eerste zege op Egypte sinds 2002

De 'Ontembare Leeuwen' wonnen in 2002 voor het laatst van de Egyptenaren. Destijds werd het in de kwartfinales van de Afrika Cup 1-0 door een doelpunt van Patrick M'Boma.

Sindien troffen Kameroen en Egypte elkaar nog vier keer op het Afrikaanse landentoernooi. Telkens was Egypte, dat momenteel onder leiding staat van de Argentijn Hector Cuper, de sterkste van de twee.

Samen met Egypte-Ivoorkust en Ghana-Ivoorkust wordt Egypte-Kameroen met tien edities het meest voorkomende affiche op de Afrika Cup.

Beide landen troffen elkaar twee keer eerder in de finale en twee keer ging Egypte met de eindzege aan de haal. In 1986 won het land na een 0-0 eindstand met 5-4 na strafschoppen en in 2008 werd het 1-0 dankzij Mohamed Aboutrika.

Zeven finales

Egypte is met zeven finales het meest ervaren land van de twee als het gaat om het bereiken van de eindstrijd van de Afrika Cup. Liefst zes van die zeven finales werden in winst omgezet. De laatste keer was in 2010.

Tegenstander Kameroen stond zes keer in de eindstrijd en won de Afrika Cup in 1984, 1988, 2000 en 2002.

Egypte bereikte de finale nadat het Burkina Faso uitschakelde na strafschoppen. Kameroen overleefde de halve finales door met 2-0 van Ghana te winnen.

Burkina Faso legde zaterdagaond beslag op het brons door Ghana met 1-0 te verslaan dankzij een treffer van Alain Traoré, de broer van Ajacied Bertrand Traoré. De finale begint zondagavond om 20.00 uur.