Cocu en De Jong balen ondanks zege PSV van 'cadeautjes' tegen AZ

Bij een stand van 0-2 en 1-4 scoorde AZ tegen via spits Fred Friday. Volgens Cocu had dat gezien het spelbeeld niet mogen gebeuren.

"Daar ben ik zeker niet over te spreken. Je kunt altijd een tegengoal krijgen, maar als dat gebeurt binnen een minuut nadat je zelf hebt gescoord, dan heeft het met concentratie te maken", aldus de 46-jarige trainer voor de camera van FOX Sports.

"Tegen tien man gaven we in de tweede helft eigenlijk nog een cadeautje weg. Dat mag een team als PSV niet overkomen, dus daar ben ik zeer ontevreden over."

Cocu vindt dat PSV het zichzelf makkelijker had kunnen maken in het AFAS Stadion. "Eigenlijk hadden we het bij 0-2 direct onder controle moeten houden. Door de derde en de vierde goal was het vroeg beslist. We kregen nog een aantal kansen en de nare smaak van de laatste tegengoal blijft even hangen."

Willems

De eerste twee doelpunten van PSV in Alkmaar werden gemaakt door Jetro Willems. Cocu is blij voor de linksback en ook voor aanvoerder Luuk de Jong, die na een lange periode zonder treffer weer wist te scoren.

"Jetro maakte twee geweldige goals. Volgens mij was het de eerste keer dat hij twee keer scoorde in één wedstrijd. Luuk pikte ook zijn doelpuntje mee. We kunnen niet geheel ontevreden zijn over een 2-4 overwinning bij AZ."

PSV bleef voor de 24e keer op rij ongeslagen in een uitduel en vestigde daarmee een nieuw clubrecord. Volgens Cocu is dat geen toeval.

"Zo'n serie zegt natuurlijk iets over onze speelwijze en het team. We doen het over een hele lange periode gewoon uitstekend in uitwedstrijden."

De Jong

Captain De Jong is het met zijn trainer eens dat PSV twee keer onnodig een tegendoelpunt kreeg. Hij weigert daarvoor echter een schuldige aan te wijzen.

"Het mag gewoon niet gebeuren. Bij een 0-2 voorsprong wil je de wedstrijd direct in het slot gooien. Wie de fout maakte doet er niet toe. We spelen nu iets meer aanvallend en met risico, misschien kregen we daardoor twee tegengoals", aldus de spits.

De 26-jarige De Jong is net als Cocu blij voor de trefzekere Willems. "Jetro was op dreef. Hij rondde het twee keer heerlijk af. Dat was voor ons lekker, want de beginfase was niet heel goed."

PSV staat door de winst op AZ op gelijke hoogte met nummer twee Ajax en vijf punten achter koploper Feyenoord. Zowel de Amsterdammers (om 12.30 uur uit tegen Roda JC) als de Rotterdammers (om 14.30 uur op bezoek bij FC Twente) komen zondag nog in actie.

