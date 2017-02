PSV verbetert clubrecord met simpele overwinning op AZ

Jetro Willems was met twee treffers de gevierde man aan de kant van PSV, dat halverwege met 1-3 leidde. Gaston Pereiro en Luuk de Jong maakten de overige doelpunten voor de bezoekers. Fred Friday scoorde twee keer voor AZ, dat met tien man eindigde na een rode kaart voor Stijn Wuytens.

PSV bleef door het resultaat in Alkmaar voor de 24e keer op rij ongeslagen in een uitduel, waarmee het eigen clubrecord werd verbroken. In het seizoen 2004/2005 pakte de regerend landskampioen in 23 opeenvolgende uitwedstrijden minimaal een punt.

Door de overwinning verkleint PSV het gat met koploper Feyenoord weer even tot vijf punten en komt het op gelijke hoogte met Ajax. Beide concurrenten komen zondag nog in actie. AZ bezet na 21 speelrondes nog altijd de zesde plaats op de ranglijst.

Bij de thuisploeg maakte Tim Krul zijn Eredivisiedebuut. De 28-jarige doelman kwam vlak voor het verstrijken van de transferdeadline over van Ajax.

Hoofdrol

Krul kende geen gelukkige eerste minuten op het hoogste niveau in Nederland. Hij werd al na dertien minuten gepasseerd door Willems. De linksback van PSV kapte in het vijandelijke strafschopgebied twee AZ-verdedigers uit en schoot hard raak: 0-1.

Willems, die dit seizoen de nodige kritiek kreeg te verduren, eiste nog geen drie minuten later opnieuw een hoofdrol op door te scoren. De 22-voudig Oranje-international mocht zomaar door de defensie van AZ wandelen en verschalkte Krul met een schuiver in de verre hoek.

AZ had aanvallend de zaken wél op orde en kwam razendsnel terug tot 1-2. Alireza Jahanbakhsh ontsnapte aan de aandacht van de laatste linie van PSV en legde de bal breed op Friday, voor wie het een koud kunstje was om keeper Jeroen Zoet te passeren.

Die treffer gaf AZ een boost. De thuisclub was in het restant van de eerste helft een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Zo gleed Santiago Arias een mislukte voorzet van Jahanbakhsh bijna in zijn eigen doel en schoot diezelfde Jahanbakhsh uit een afgemeten voorzet van debutant Owen Wijndal (17) in het zijnet.

Effectiever

PSV toonde zich wat dat betreft een stuk effectiever en kwam nog voor rust zelfs op 1-3. Captain De Jong bracht de bal uit een vrije trap van Andres Guardado keurig voor het doel van Krul, die Pereiro van dichtbij zag scoren.

De spanning was daarmee weg, want AZ creëerde in de tweede helft te weinig om PSV aan het wankelen te krijgen. Tot overmaat van ramp moest de ploeg van trainer John van den Brom de wedstrijd met tien man beëindigen na een rode kaart (twee keer geel) voor Wuytens.

In de slotfase gleed De Jong op aangeven van Marco van Ginkel nog de 1-4 binnen en bepaalde Friday na een slippertje van PSV-verdediger Daniel Schwaab de eindstand op 2-4.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie