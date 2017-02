Heracles met tien man langs Willem II, eerste uitzege Go Ahead

Het leek na twintig minuten al helemaal fout te gaan voor Heracles. Doelman Bram Castro haalde de doorgebroken debutant Obbi Oulare binnen het strafschopgebied neer, waarna de Belg kon vertrekken. Fran Sol stuurde de ingevallen doelman Renze Fij vervolgens de verkeerde kant op: 1-0.

Fij kon zich vlak voor rust wel onderscheiden op een vrije trap van Thom Haye, die hij fraai uit de bovenhoek tikte. Even daarvoor had Vincent Vermeij een enorme kans op de gelijkmaker laten liggen.

Met een man meer leek Willem II het duel onder controle te hebben, tot Peter van Ooijen de gasten met een knal van zo'n 35 meter afstand op gelijke hoogte bracht. Het was het eerste doelpunt in de Eredivisie voor de middenvelder.

In een mum van tijd wisten de tien Almeloërs het duel volledig te kantelen, want zes minuten na de gelijkmaker stond het al 1-3. Kristoffer Peterson, net op het veld, en Robin Gosens maakten die doelpunten. Die klap kwam Willem II niet meer te boven.

Door de overwinning passeert Heracles de Tilburgers op de ranglijst. Heracles is elfde met 24 punten, Willem II twaalfde met 22.

NEC-Go Ahead Eagles

Treffers van Elvis Manu en Jarchinio Antonia leverden Go Ahead, dat vorig jaar in de Jupiler League speelde, de eerste uitwinst in de Eredivisie op sinds 19 april 2015. Destijds werd Feyenoord in Rotterdam met 0-1 verslagen.

De winst betekent voor Go Ahead bovendien een einde van acht competitieduels op rij zonder zege. Op 6 november vorig jaar werd er voor het laatst gewonnen en ook toen waren de Deventenaren met 1-0 te sterk voor Feyenoord.

Manu, die wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, bekroonde tegen NEC een fraaie actie met de openingstreffer in het Goffertstadion. Antonia zorgde nog voor rust voor de 0-2 na een snelle uitbraak.

Na ruim een uur kreeg Manu wegens een vermeende schwalbe zijn tweede gele kaart en dus rood van arbiter Björn Kuipers. Tegen tien man van Go Ahead kwam het slordige NEC niet verder dan een late treffer van Jay-Roy Grot.

Laatste

Ondanks de zege blijft Go Ahead laatste in de Eredivisie. De ploeg uit Deventer heeft net als nummer zeventien Roda JC zestien punten, maar een minder doelsaldo. Roda komt zondag nog in actie tegen Ajax.

Het NEC van trainer Peter Hyballa blijft door de nederlaag tiende met 25 punten. De eerste vier duels van 2017 leverden de Nijmegenaren twee zeges en twee verliespartijen op.

