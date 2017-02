PSV zonder verrassingen, Krul maakt Eredivisiedebuut bij AZ

Voetbal Liverpool onderuit in Hull, winst Koeman en Everton in knotsgek duel Liverpool heeft zaterdag dure punten laten liggen in de top van de Premier League. De 'Reds' gingen bij Hull City met 2-0 onderuit. Ronald Koeman boekte met Everton een zege (6-3 tegen Bournemouth) en de topper Chelsea-Arsenal eindigde eerder op de dag in 3-1.