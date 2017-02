Woeste Wenger vindt dat eerste goal Chelsea nooit had mogen tellen

De geschorste trainer van Arsenal zag vanaf de tribune op Stamford Bridge hoe Marcos Alonso in de dertiende minuut de score opende, nadat Diego Costa met een kopbal de lat had geraakt. Bij de rebound beukte Alonso in de lucht verdediger Hector Bellerin van Arsenal opzij.

"Dat was een honderd procent overtreding'', mopperde Wenger tegen Sky Sports. "Hector werd knock-out getikt door de elleboog van Alonso. Het was gevaarlijk spel. Ik was heel verbaasd dat de scheidsrechter dat doelpunt goedkeurde.''

De aangeslagen Bellerin kon niet verder en moest zich laten vervangen. De Spanjaard heeft waarschijnlijk een hersenschudding, want volgens Wenger kon hij zich niets van het moment herinneren.

"Hij wist de uitslag van de wedstrijd ook niet. De scheidsrechters zijn tegenwoordig heel streng bij tackles op de benen en laten ellebogen in het gezicht gaan. Terwijl dat veel gevaarlijker is.''

Conte

Chelsea-manager Antonio Conte, die met zijn ploeg de zestiende zege boekte in de laatste achttien Premier League-wedstrijden, was het niet eens met zijn collega.

"In Engeland, in deze competitie, is dit altijd een goal", zei de Italiaan over de openingstreffer. "Het spijt me, maar ik kan er niet naar luisteren dat dit een overtreding is in Engeland. Die reactie verbaast me."

"Alonso sprong meer dan Bellerin en scoorde. In Italië is dit misschien een overtreding, maar niet in Engeland. Ik kan nog wel begrijpen dat Wenger het een overtreding vindt, maar ik vond het de juiste beslissing van de scheidsrechter."

Duel tussen Alonso en Bellerin

Intensiteit

Chelsea-aanvoerder Gary Cahill refereerde na afloop aan de eerdere onderlinge ontmoeting dit seizoen, toen Arsenal met 3-0 won.

"Dit is fantastisch. In het voetbal krijg je kansen om dingen recht te zetten. Ik herinner me dat we van het veld liepen en ik me een beetje lullig voelde. Maar dat resultaat vergrootte wel onze wil om deze wedstrijd te winnen.''

Conte: "We hebben goed gespeeld, met een hoge intensiteit en de organisatie was in orde. Daarom is de zege verdiend. Ik ben blij voor mijn spelers.''

