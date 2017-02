Bayern München weet thuis niet te winnen van Schalke 04

Arjen Robben had bij 'Der Rekordmeister' een basisplaats. De 33-jarige vleugelaanvaller was in de beginfase gevaarlijk, maar werd naarmate het duel vorderde steeds minder dreigend. De aanvoerder van Oranje werd ruim een kwartier voor tijd gewisseld.

De thuisploeg kwam al na negen minuten op voorsprong door een treffer van Robert Lewandowski. Enkele minuten later bracht Naldo de stand weer in evenwicht. Javi Martinez miste in de slotfase een enorme kans op de 2-1.

Achtervolger RB Leipzig kan door het gelijkspel op een punt van Bayern komen, dat met 46 punten uit negentien duels aan kop gaat. Leipzig gaat later op zaterdag op bezoek bij Borussia Dortmund.

Achter Bayern en Leipzig handhaafde Hoffenheim zich op de derde plaats. 1. FSV Mainz werd zaterdag met 4-0 geklopt. Mark Uth (ex-sc Heerenveen), Marco Terrazzino en Adam Szalai (twee keer) waren trefzeker voor Hoffenheim.

Riechedly Bazoer moet nog altijd op zijn debuut voor VfL Wolfsburg wachten. De van Ajax overgekomen middenvelder zat in het uitduel met 1. FC Köln negentig minuten op de bank. Verdediger Jeffrey Bruma speelde de hele wedstrijd en liep tegen een gele kaart aan. Anthony Modeste maakte negen minuten voor tijd het enige doelpunt en bezorgde Köln daarmee de zege (1-0).

Spanje

In Spanje maakte de van teelbalkanker genezen Yeray Alvarez zaterdag zijn rentree. De 22-jarige verdediger stond in de basis bij Athletic Bilbao, dat in de Primera Division op bezoek gaat bij FC Barcelona

"Geweldig nieuws voor hem. Ik hoop dat hij geniet van de wedstrijd", zie Barcelona-trainer Luis Enrique voor het duel in Camp Nou.

Alvarez is sneller terug dan verwacht. Bij de speler uit de jeugdopleiding van Athletic werd eind december teelbalkanker aangetroffenen en vrijwel meteen volgde een operatie.

De verdediger kreeg zijn diagnose vlak voor de confrontatie met Barcelona in de beker. De spelers van Barça droegen in die wedstrijd een shirt met een beterschapswens voor de verdediger en de toeschouwers klapten voor hem in minuut 27, zijn rugnummer.

Alvarez zat vorige week al op de bank in de competitiewedstrijd tegen Sporting Gijon, maar kreeg toen nog geen speelminuten. Door de blessure van ploeggenoot Eneko Boveda kan hij nu zijn rentree maken.

FC Barcelona-Athletic Bilbao is om 16.15 uur begonnen.

