Ook duel tussen Celta de Vigo en Real Madrid afgelast door storm

Voetbal

Voetbal Younes vertrouwt erop dat doelpuntendroogte snel voorbij is Ajax-aanvaller Amin Younes slaagde er dit seizoen nog niet in het net te vinden in de Eredivisie, maar hij heeft er mede dankzij de tips van assistent-trainer Dennis Bergkamp alle vertrouwen in dat er spoedig een einde komt aan zijn doelpuntendroogte.