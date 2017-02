Liverpool onderuit in Hull, winst Koeman en Everton in knotsgek duel

Liverpool, waar Georginio Wijnaldum ondanks zijn glansrol van vier dagen geleden tegen Chelsea op de bank bleef, kwam op slag van rust op achterstand in Hull. Alfred N'Diaye scoorde nadat doelman Simon Mignolet er niet goed uitzag.

In de tweede helft ging de ploeg van trainer Jürgen Klopp met invallers Daniel Sturridge en Divock Origi op jacht naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. Sterker, het was Hull City dat in de slotfase via Oumar Niasse op 2-0 kwam.

Daarmee verzuimde Liverpool om in ieder geval tijdelijk de tweede plaats te bezetten. Achter Chelsea (59 punten), Tottenham Hotspur en Arsenal (allebei 47) staat de club vierde met 46 punten.

Nummer twee Tottenham komt later op zaterdag nog in actie. Om 18.30 uur is Middlesbrough de tegenstander op White Hart Lane. Manchester City en Manchester United, de nummer vijf en zes, spelen zondag.

Everton

Het Everton van trainer Koeman zat tegen Bournemouth halverwege al op rozen. Romelu Lukaku (twee keer) en James McCarthy scoorden. De openingstreffer van Lukaku viel al na 31 seconden en is de snelste Premier League-goal van Everton ooit op Goodison Park.

Na rust scoorde Joshua King twee keer namens Bournemouth, waardoor het nog spannend werd. Lukaku zorgde met zijn derde en vierde treffer van de middag echter alsnog voor een ruime winst. Een derde Bournemouth-doelpunt (Harry Arter) werd gevolgd door de 6-3 van Ross Barkley.

Lukaku is met zestien goals nu topscorer van de Premier League. Everton, waar doelman Maarten Stekelenburg de hele wedstrijd op de bank zat, staat zevende met veertig punten.

Van Aanholt

Patrick van Aanholt leed met Crystal Palace een pijnlijke thuisnederlaag tegen Sunderland, de club die hij onlangs verliet: 0-4. Die stand was bij rust al bereikt. Lamine Kone verzorgde de openingstreffer, waarna Jermain Defoe (twee keer) en Didier N'Dong in de laatste drie minuten voor rust scoorden.

Basisspelers Ibrahim Afellay, Bruno Martins Indi en Erik Pieters gingen met Stoke City onderuit bij nummer acht West Bromwich Albion: 1-0. James Morrison tekende al in de zesde minuut voor het enige doelpunt.

Southampton, waar Virgil van Dijk ontbrak door een blessure en Jordy Clasie de hele wedstrijd bankzitter was, verloor thuis met 1-3 van West Ham United. Winteraanwinst Manolo Gabbiadini zette de 'Saints' nog op voorsprong, maar Andy Carroll, Pedro Obiang en Steven Davis (strafschop) bogen de achterstand om.

Watford was met Daryl Janmaat als late invaller in eigen huis te sterk voor Burnley: 2-1. Dankzij treffers van Troy Deeney en Mbaye Niang was het bij rust 2-0. Na rust scoorde Ashley Barnes vanaf de strafschopstip tegen.

Chelsea-Arsenal

Marco Alonso bracht Chelsea eerder zaterdag in de topper tegen stadgenoot Arsenal in de eerste helft aan de leiding. Na rust verdubbelde Eden Hazard na een fraaie solo de score.

Cesc Fabregas tekende na een blunder van Arsenal-doelman Petr Cech voor 3-0. De oud-speler van de 'Gunners' schoot van grote afstand raak. Invaller Olivier Giroud deed in de extra tijd nog iets terug namens de bezoekers.

Chelsea is bezig aan een ijzersterke reeks in de Premier League. Van de laatste achttien duels werden er liefst zestien gewonnen. Alleen tegen Tottenham Hotspur (2-0 verlies) en Liverpool (1-1) werd averij opgelopen.

Het gat met Arsenal, waar de geschorste coach Arsène Wenger vanaf de tribune moest toekijken, is nu twaalf punten.

