Jack de Gier ook volgend seizoen trainer van Almere City FC

"Ik heb het hier enorm naar mijn zin", zegt De Gier zaterdag op de site van Almere City. "Dat is een belangrijke voorwaarde om langer met elkaar door te gaan."

"De club als geheel, maar ook de selectie en staf, hebben duidelijk stappen gezet en ik zie het als een uitdaging om met elkaar ook de volgende stap te zetten. Daarnaast zijn er hier volop mogelijkheden om mezelf als trainer te blijven ontwikkelen."

De Gier volgde op 1 januari 2016 Maarten Stekelenburg op als trainer van Almere City FC.

De oud-spits loodste 'De Zwarte Schapen' in zijn eerste halve seizoen als hoofdcoach van een club uit het betaald voetbal via een periodetitel naar de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Daarin was Willem II in de tweede ronde te sterk.

Clubrecord

Dit seizoen won Almere City tussen september en november acht competitieduels op rij, een clubrecord, maar de Flevolanders zakten de laatste weken wat weg op de ranglijst.

Algemeen directeur John Bes heeft er alle vertrouwen in dat De Gier de juiste man is om Almere City ook volgend seizoen te leiden.

"Wij zijn zeer verheugd dat we de prettige samenwerking met Jack kunnen voortzetten. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de juiste man is om de ambitieuze doelstellingen van de club te behalen."

