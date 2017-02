Ranieri denkt ondanks degradatiezorgen niet na over eigen toekomst

"Het is niet mijn filosofie om na te denken over mijn toekomst", aldus de 65-jarige Ranieri op zijn persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel met Manchester United van zondag.

"Of ik niet te ontslaan ben? Alles is mogelijk. Dit seizoen is compleet anders dan vorig seizoen. Elke beslissing van de scheidsrechter, elke bal die vorig seizoen in het doel ging, gaat nu op de paal; alles gaat fout, maar we moeten blijven vechten."

Leicester City won dit seizoen pas vijf van zijn 23 competitiewedstrijden en met 21 punten staat de ploeg maar twee punten boven de degradatiestreep. De regerend kampioen wacht nog steeds op de eerste Premier League-zege van 2017.

"Maar ik praat nooit over mijn positie met de eigenaar,", zei Ranieri, die eerder dit jaar door de FIFA nog werd verkozen tot beste manager van 2016. "We weten hoe het werkt in het voetbal. Als het goed gaat, is alles fantastisch en als je begint te verliezen, dan kan de manager er niks van."

Vechten

De voormalig manager van onder meer Chelsea, Juventus, AS Roma en Internazionale weet zeker dat Leicester zich uit de huidige penibele situatie zal vechten.

"Leicester is een vechtploeg. En spelers die gewend zijn om te vechten, zullen die mentaliteit nooit verliezen. Daarom geloof ik in mijn spelers."

Manchester United-manager José Mourinho was op zijn eigen persconferentie lovend over Ranieri. "Wat Leicester vorig seizoen gedaan heeft, is een van de grootste dingen uit de voetbalgeschiedenis", aldus de Portugees.

"Claudio verdiende het om verkozen te worden tot manager van het jaar. Ik had al niet verwacht dat het mogelijk was dat ze het sprookje nog eens over zouden doen, maar Leicester is nog steeds een goede ploeg met een goede manager, dus het wordt een lastige wedstrijd voor ons."

Leicester City-Manchester United begint zondag om 17.00 uur

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League