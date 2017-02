Trainer De Jong baalt van 'angstig' De Graafschap

VVV-Venlo was vrijdag veel te sterk voor de nummer achttien van de Jupiler League. De Jong, die op 1 januari in dienst trad bij de club, verloor alle vier duels na de winterstop.

"Je gaat met de beste bedoeling het veld op en dan sta je vijf minuten achter", zei De Jong vrijdag tegen Voetbal International, wijzend op de snelle 1-0 van Vito van Crooy. "Ze doen het niet expres, maar er hangt een deken over het team. Er is geen vertrouwen, er is angst."

De Graafschap degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en bivakkeert nu in de onderste regionen van de Jupiler League. Omdat Achilles'29 pas zespunten heeft, hoeft de club voorlopig niet te vrezen voor degradatie.

Topvorm

Wel weet De Jong dat het roer snel om moet bij De Graafschap. "Nu moeten we tegen een SC Cambuur dat in topvorm is", zegt de oefenmeester over het duel van aanstaande maandagavond.

"We gaan er alles aan doen, maar het wordt moeilijk in deze situatie. Daarna moet het gebeuren, anders heb ik ook een probleem. Dit is niet meer leuk. Ik was blij dat ik weer op het veld stond. Ook nu nog, maar dit is zwaar."

De Jong stapte in februari 2016 op als trainer van SC Cambuur. Hij was sinds 1 augustus in dienst bij FC Groningen als commercieel medewerker. Bij de Graafschap was de Fries de opvolger van Jan Vreman die werd ontslagen wegens teleurstellende resultaten.



