Ajacied Younes vertrouwt erop dat doelpuntendroogte snel voorbij is

"Natuurlijk ben ik daarmee bezig, het zit in mijn hoofd. Ik weet zelf dat het beter moet", toont Younes zich voor de camera van Ajax TV zelfkritisch.

"Maar ik weet dat het weer gaat komen, daar heb ik vertrouwen in. Het is belangrijk dat ik weer terugkeer in de vorm van afgelopen jaar."

De 23-jarige Duitser was vorig seizoen acht keer trefzeker in de Nederlandse competitie, maar deze jaargang zit het hem vooralsnog niet mee in de afronding, al scoorde hij al wel tweemaal in de groepsfase van de Europa League. "In zo'n periode komt alles samen. Maar nogmaals, je moet positief blijven."

Younes krijgt daarbij hulp van Bergkamp. "Hij praat veel met mij, dat is goed. Hij heeft er vertrouwen in. Daarom heb ik er ook vertrouwen in. Als Bergkamp erop vertrouwt, komt het goed."

Neres

Younes vindt het niet erg dat hij er in de persoon van David Neres, die deze week voor twaalf miljoen euro werd overgenomen van Sao Paulo, een concurrent bij krijgt. De voormalig jeugdinternational is door de afwezigheid van Bertrand Traoré (Afrika Cup) en Vaclav Cerny (herstellende van een rugblessure) momenteel één van de weinige buitenspelers in de selectie van trainer Peter Bosz.

"Van concurrentie word ik een betere speler, dat is duidelijk", stelt Younes. "Het is altijd goed om met goede spelers te trainen. Voor ons is het belangrijk dat Traoré en Cerny terugkeren. Dat is belangrijk voor ons."

Ajax bezet met nog veertien wedstrijden te gaan de tweede plaats op de ranglijst en gaat zondag op bezoek bij laagvlieger Roda JC. De Amsterdammers hebben een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord.