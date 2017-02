FIFA handhaaft puntenverlies Bolivia

Voetbal

Voetbal Chili naast Argentinië in WK-kwalificatie door puntenaftrek Bolivia Bolivia heeft dinsdag vier punten verloren in het kwalificatietoernooi voor het WK van 2018 in Rusland wegens het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. Daardoor stijgt Chili twee plaatsen in de poule.