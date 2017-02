Investeerder Korotaev wil Champions League in met Roda JC

"Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik ben vereerd en wil graag iedereen bedanken. Ik ben er klaar voor", begon Korotaev zijn verhaal bij zijn presentatie in het Parkstad Limburg Stadion.

De 30-jarige miljonair probeerde gelijk scepsis over zijn bedoelingen weg te nemen. "Ik wil dit avontuur voor de lange termijn ontwikkelen. Ik ben hier niet voor twee of drie jaar maar ik hoop voor vijftig jaar."

De zakenman met Russische achtergrond legde uit dat voor hem een droom is uitgekomen door aandeelhouder te worden van een voetbalclub. Hij heeft nu nog een minderheidsaandeel in de club. Korotaev beslist in juni of hij een groter aandeel neemt. "Misschien koop ik meer", kondigde hij aan.

Real Madrid

Korotaev kwam via Roda JC-supporter Stijn Janssen bij de club uit Kerkrade terecht. "Hij zei: 'Je moet een club kopen'. Ik had het namelijk altijd over voetbal. Ik hoop in de toekomst ook in Real Madrid te investeren. Dat zou geweldig zijn, maar het gaat niet alleen om de clubnaam, maar ook om de mensen. Ik moet dingen stap voor stap doen."

"Roda JC is mijn eerste club. Ik moet voorzichtig zijn, want ik wil niet te veel druk op de ploeg leggen, maar ik ben wel ambitieus. Over vijf jaar zou ik Champions League willen spelen met Roda JC."

De ploeg van trainer Yannis Anastasiou strijdt dit seizoen tegen degradatie en is na twintig speelrondes slechts de nummer zeventien van de Eredivisie. De begroting moet op termijn met ruim 5 miljoen euro verhoogd worden naar een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro.