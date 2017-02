Koeman 'heel tevreden' over winterse transferperiode Everton

"Ik ben heel tevreden over onze transferzaken van vorige maand", aldus Koeman vrijdag op een persconferentie.

Everton haalde de pas 19-jarige vleugelspeler Ademola Lookman voor zo'n 9 miljoen euro op bij Charlton Athletic en kocht middenvelder Morgan Schneiderlin voor een kleine 23 miljoen euro van Manchester United. Dat was de grootste inkomende transfer van de Premier League in januari.

Daartegenover staat het vertrek van onder anderen Darron Gibson die Bryan Oviedo, die beiden nu voor Sunderland uitkomen.

"Een paar spelers zonder toekomst bij de club zijn vertrokken bij de club", zegt Koeman. "Daardoor hebben we nu een heel kleine selectie, maar we hebben genoeg spelers om goede onderlinge competitie te hebben."

"Alle spelers hebben nu bovendien de kans om te spelen, of in ieder geval op de bank te zitten. De sfeer binnen het team is daardoor nu wat anders, het is goed dat iedereen zich echt betrokken voelt bij het team."

Genomineerd

Everton staat momenteel op de zevende plaats in de Premier League, met vijf punten achterstand op de nummer zes Manchester United en negen op de nummer vier Liverpool.

De 'Toffees' kennen momenteel een prima reeks; de ploeg bleef ongeslagen in januari met drie competitiezeges en één gelijkspel. Koeman is daardoor net als Paul Clement (Swansea City), Mark Hughes (Stoke City) en Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) genomineerd voor de prijs van manager van de maand in de Premier League.

"Het team speelt momenteel precies zoals we willen en het gevoel is goed", stelt Koeman. "We kunnen de ploegen direct boven ons inhalen, maar het zal lastig worden."

Stekelenburg

Maarten Stekelenburg zal zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (aftrap 16.00 uur) wederom op de bank beginnen. De keeper van Oranje is zijn plek onder de lat kwijtgeraakt aan Joel Robles.

"Het is niet helemaal eerlijk, Maarten heeft de pech gehad dat hij zes of zeven duels gemist heeft door een blessure en dat Joel het heel goed deed in die periode. Er is nu geen reden om te wisselen", aldus Koeman.

