Teruggekeerde El Ahmadi start bij Feyenoord tegen FC Twente

"Hij is fit teruggekomen en gaat zondag spelen. Voor wie El Ahmadi terugkeert zien jullie dan", aldus Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie.

El Ahmadi werd zaterdag met Marokko in de kwartfinales van de Afrika Cup uitgeschakeld door Egypte (1-0).

Of Eljero Elia ook gaat spelen bij de Rotterdammers is nog niet helemaal zeker. De aanvaller viel met een hamstringblessure uit in het thuisduel met NEC (4 -0).

"Elia heeft vrijdag deels meegetraind. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen, maar we beslissen zaterdag", zei Van Bronckhorst.

Keeper Kenneth Vermeer is nog niet fit genoeg om onderdeel uit te maken van de selectie voor het duel met Twente. "Kenneth is een paar dagen ziek geweest. De bedoeling is dat hij 13 februari weer speelt met Feyenoord 2."

Nummer acht FC Twenten en koploper Feyenoord trappen zondag 14.30 uur af in Enschede. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

