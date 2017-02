El Ahmadi direct terug in basis Feyenoord, PSV nog zonder Locadia

"Hij is fit teruggekomen en gaat zondag spelen. Voor wie El Ahmadi terugkeert zien jullie dan", aldus Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag op een persconferentie.

El Ahmadi werd zaterdag met Marokko in de kwartfinales van de Afrika Cup uitgeschakeld door Egypte (1-0).

Of Eljero Elia ook gaat spelen bij de Rotterdammers is nog niet helemaal zeker. De aanvaller viel met een hamstringblessure uit in het thuisduel met NEC (4 -0).

"Elia heeft vrijdag deels meegetraind. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen, maar we beslissen zaterdag", zei Van Bronckhorst.

Vermeer

Keeper Kenneth Vermeer is nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de selectie voor het duel met Twente. "Kenneth is een paar dagen ziek geweest. De bedoeling is dat hij 13 februari weer speelt met Feyenoord 2."

Nummer acht FC Twente en koploper Feyenoord trappen zondag 14.30 uur af in Enschede. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

PSV

PSV heeft In aanloop naar de uitwedstrijden van zaterdag tegen AZ nauwelijks personele problemen.

Alleen voor Jürgen Locadia komt het duel nog iets te vroeg komt, vertelde PSV-trainer Phillip Cocu vrijdag op een persconferentie. De aanvaller heeft na een lange blessureperiode de training inmiddels hervat. Locadia is al sinds eind augustus uit de roulatie.

PSV won de afgelopen drie duels, maar zag ook Feyenoord en Ajax winnen. De Eindhovenaren staan daardoor nog steeds derde, met acht punten achterstand op koploper Feyenoord en drie punten op nummer twee Ajax.

Cocu heeft er nog alle vertrouwen in dat zijn ploeg de landstitel kan prolongeren. "Het is niet moeilijk om dat geloof te houden. Vorig seizoen heeft uitgewezen dat het ook op het laatste moment mogelijk is een titel te winnen. De realiteit is wel dat we niet of nauwelijks iets mogen laten liggen. Aan ons de taak om maximale druk op Ajax en Feyenoord te houden."

AZ-PSV begint zaterdagavond om 19.45 uur en staat onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük.

