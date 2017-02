Champions League-finale van 2019 in Madrid of Baku

Beide steden moeten zich in juni definitief kandidaat stellen, waarna de Europese voetbalbond in september een keuze maakt.

Het nieuwe stadion van Atletico Madrid is de beoogde locatie in de Spaanse hoofdstad. Als de UEFA voor Baku kiest, wordt de eindstrijd gehouden in het in 2015 geopende Olympisch Stadion.

Baku heeft zich ook kandidaat gesteld voor de Europa League-finale van 2019. De stad heeft daar concurrentie van Frankfurt (Frankfurt Stadion), Stuttgart (Arena Stuttgart), Tbilisi (Dinamo Arena), Glasgow (Hampden Park), Sevilla (Estadio Ramon Sanchez Pizjuan) en Istanbul (Besiktas Arena).

Cardiff

De Champions League-finale van dit seizoen wordt gehouden in Cardiff. Het Olympisch Stadion van Kiev is het decor van de eindstrijd in 2018.

In de Europa League zijn de komende twee finales in Praag (2017) en Lyon (2018).