Stoke City-aankoop Berahino zat dopingschorsing uit bij WBA

"Er liep een disciplinaire zaak van de FA tegen Saido en hij is voor acht weken geschorst, geloof ik", aldus Hughes vrijdag op een persconferentie. "We hebben niet meer details."

Volgens de Britse krant Daily Mail testte de 23-jarige Berahino in september, toen hij nog speelde voor West Bromwich Albion, bij een controle buiten de wedstrijd om positief op het gebruik van een recreatieve drug.

Een dergelijke positieve test is geen reden voor een straf volgens de code van het mondiale antidopingbureau WADA, maar de FA heeft strengere regels voor het gebruik van drugs als cannabis en cocaïne buiten de wedstrijden om en gaf Berahino wel een sanctie.

De in Burundi geboren spits speelde zijn laatste wedstrijd voor West Bromwich Albion op 10 september 2016. Vervolgens kwam hij niet meer in actie tussen 20 september en 12 december, ook niet in het tweede elftal van West Brom.

WBA-manager Tony Pulis stelde toentertijd dat Berahino niet fit genoeg was om te spelen. Hij bevestigt vrijdag op een persconferentie dat Berahino een schorsing uitzat in de eerste seizoenhelft. "Maar ik kan niet zeggen waarom. Hij speelde niet omdat hij niet fit genoeg was", aldus Pulis.

Transfergeruchten

Berahino stapte vorige maand voor 14 miljoen euro over van West Bromwich Albion naar Stoke City, nadat het al ruim anderhalf jaar gonsde van de transfergeruchten rondom de aanvaller.

Volgens Hughes was Stoke op de hoogte van de schorsing toen de club Berahino aantrok. "We hebben ons huiswerk gedaan, zoals we dat bij elke speler doen, en dat veranderde niks aan onze plannen", zegt de manager van de ploeg van Ibrahim Afellay, Bruno Martins Indi en Erik Pieters.

"Voor meer details over zijn straf moet je bij zijn vorige club zijn. Hij had achttien maanden lang problemen bij West Brom, en dit maakt daar deel van uit."

Berahino debuteerde woensdag als invaller voor Stoke in het Premier League-duel met Everton (1-1). Zaterdag staat toevalligerwijs West Bromwich Albion-Stoke City op het programma. Hughes is van plan Berahino gewoon te gebruiken in dat duel. "Waarom niet?"

Bekijk het uitslagen, het programma en de stand in de Premier League