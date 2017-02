Kameroen bereikt finale Afrika Cup na zege op Ghana

Michael Ngadeu-Ngadjui was de gevierde man aan de kant van Kameroen. De mee opgekomen verdediger schoot in de 72e minuut fraai raak na miscommunicatie in de verdediging van Ghana. In de slotfase counterde Kameroen zich naar 2-0 via Christian Bassogog.



Het is de eerste keer sinds 2008 dat Kameroen de finale haalt. 'De Ontembare Leeuwen' spelen zondag om 20.00 uur in het Gabonese Libreville tegen Egypte, dat Burkina Faso woensdag uitschakelde na strafschoppen.



Ghana speelt zaterdag tegen Burkina Faso de wedstrijd om de derde plek.





Kopbal

Kameroen, viervoudig winnaar van de Afrika Cup, begon overtuigend aan de wedstrijd en werd gevaarlijk via een kopbal van Adolphe Teikeu en een schot van dichtbij van Robert Ndip Tambe.

Pas na 20 minuten kwam Ghana beter in de wedstrijd en creëerde de ploeg van bondscoach Avram Grant enkele kansen.

Op het moment dat Ghana gevaarlijker werd en op de openingstreffer aasde, sloeg Kameroen genadeloos toe via Ngadeu-Ngadjui. Omdat de Ghanees John Boye en doelman Brimah Razak elkaar niet begrepen, kreeg de verdediger van Slavia Praag uit een moeilijke hoek de kans om zijn team op voorsprong te schieten. Ngadeu-Ngadjui faalde niet.



Grant bracht de gehavende sterspeler Asamoah Gyan in om een doorbraak te forceren. Het slotoffensief leverde nauwelijks grote kansen op, terwijl Kameroen in de blessuretijd zich via een counter van een finaleplek verzekerde. De razendsnelle uitbraak werd met een leep lobje verzilverd door Bassagog.