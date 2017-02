CAS schorst Calhanoglu vier maanden wegens contractbreuk

Calhanoglu heeft de straf gekregen na een incident in 2011. De Turk speelde indertijd als 17-jarige voor Karlsruher SC en had een afspraak gemaakt met Trabzonspor over een transfer. Later verlengde Calhanoglu zijn contract bij de Duitsers en de Turks international verkaste vervolgens in 2013 naar Hamburger SV.

Trabzonspor klaagde de speler aan en werd na onderzoek door de FIFA in 2016 in het gelijk gesteld. Na hoger beroep van de Turk bevestigde CAS donderdag de straf van de FIFA: vier maanden schorsing. Ook moet hij 100.000 euro aan Trabzonspor betalen.

Volgens Rudi Völler, directeur van Bayer Leverkusen, is de straf een aderlating voor de club. "Het is een enorme tegenvaller voor Hakan, maar ook voor ons."

"Ondanks dat we niets met het incident te maken hebben, worden wij ook gestraft. We missen een erg belangrijke speler", zegt Völler op de website van Bayer Leverkusen, de club die Calhanoglu in 2014 van HSV haalde.