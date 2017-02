Van den Brom kiest voor aanwinst Krul tegen PSV

Krul, die dinsdag op het laatste moment voor een overstap naar AZ in plaats van Watford koos, krijgt de voorkeur onder de lat boven Sergio Rochet.

"Tim was een buitenkans", zegt Van den Brom tegen RTV Noord-Holland. "We missen bij Sergio dingen die Tim wel heeft met zijn ervaring en dat zijn de wedstrijden die hij heeft gespeeld in de Premier League."

Krul blijft tot het einde van het huidige seizoen bij AZ. Zijn contract bij Newcastle United loopt tot medio 2018. "Hij kan ons vanaf zaterdag helpen tot aan het einde van het seizoen", aldus Van den Brom.



Het duel tussen AZ en PSV begint om 19.45 uur. "Zaterdag is meteen de wedstrijd tegen PSV, daar moet ik het laten zien", zei Krul woensdag.



Onana

Bij Ajax, dat Krul huurde van Newcastle United, werd de achtvoudig international in de periode dat hij herstelde van een blessure voorbijgestreefd door de Kameroener André Onana. Ook moest Krul in zijn laatste weken bij Ajax tweede doelman Diederik Boer voor zich dulden.

Door zijn stap naar AZ kan Krul op 28-jarige leeftijd alsnog zijn eerste minuten in de Eredivisie gaan maken. De voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag, die dit seizoen wel tot zes optredens kwam namens Jong Ajax in de Jupiler League, stapte in 2006 over naar Newcastle United.

Behalve Krul legde AZ in de winterse transferperiode Jonas Svensson van Rosenborg BK vast.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie